VIRUS, Contagiato il PRIMO MILITARE dell’Esercito in servizio nell’operazione “Strade Sicure” in Lombardia – Disposte verifiche sanitarie per tutto il personale militare della caserma. È ovviamente presto per sapere se il contagio sia avvenuto nell’espletamento del servizio oppure in altre situazioni

Roma, 24 feb 2020 – Non è ancora chiaro come il soldato abbia contratto il virus. IL CONTAGIO E’ UN PROBLEMA CHE RIGUARDA TUTTI. Un militare dell’Esercito residente a Cremona e in servizio a Milano è risultato positivo al Coronavirus. Il militare, che era in città per l’operazione “Strade sicure”, era assente dal servizio già da mercoledì della scorsa settimana e si trovava nella propria abitazione quando ha avvertito i primi sintomi.

E’ stato eseguito il tampone faringeo che ha confermato l’ipotesi del contagio. Per lui è stata predisposta la massima tutela e, a titolo precauzionale, la “sorveglianza sanitaria” per il tutto il personale che lavorava con lui nella struttura del capoluogo lombardo.

Sono state subito disposte le verifiche sanitarie per tutto il personale della caserma ed è stata avviata la disinfezione dei locali.

Quali misure per militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”? Si muove la politica.

Sarà presentata una interrogazione parlamentare urgente ai ministri Speranza e Guerini per sapere dal governo a che punto è il piano di prevenzione dal virus per i nostri militari che sono impegnati in zone affollate come stazioni, metropolitane e nelle regioni dove si sono verificati casi di contagio.



Lo dichiarano in una nota congiunta i componenti di Fratelli d’Italia delle commissioni Difesa di Camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro, Davide Galantino, Isabella Rauti e Giovanna Petrenga.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus infetta l’Esercito. Contagiato un militare a Milano. Un soldato in servizio a Milano positivo a Covid 19. I timori degli agenti in strada. Salvini: “Proteggere le forze dell’ordine”, clicca qui >>>



Cerca nel sito Search for: