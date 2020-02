L’OMS è molto preoccupata per aumento casi coronavirus in ITALIA. Il Minsitro DADONE: presto “Norme sicurezza per lavoratori P.a”

Roma, 24 feb 2020 – Dadone: “Norme sicurezza per lavoratori P.a”. “Stiamo lavorando a una direttiva con il ministero della Salute per mettere gli operatori nelle condizioni di poter lavorare con sicurezza”. Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, su Rainews 24, spiegando che la direttiva è in arrivo tra oggi e domani.

