MILITARI LAVORANO GIORNO E NOTTE PER LA REALIZZAZIONE OSPEDALI IN LOMBARDIA

Roma, 25 feb 2020 – I militari stanno lavorando senza sosta per realizzare nel più breve tempo possibile una struttura che ospiterà 56 persone in quarantena in un padiglione del Centro ospedaliero militare della caserma Annibaldi, nel quartiere di Baggio a Milano. L’edificio, passato nel 2017 a titolo non oneroso dal Demanio al Comune, è stato individuato nei giorni scorsi dal Ministero della Difesa per accogliere alcune decine di non contagiati che sono entrati in contatto con parenti, amici o conoscenti che hanno contratto il virus; l’altra area messa a disposizione dall’Aeronautica (per circa 130 posti) è l’ex sede del 50° Stormo, nell’area dell’aeroporto di Piacenza-San Damiano, nel territorio del Comune di San Giorgio Piacentino.

