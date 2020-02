18 CARABINIERI MESSI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE. I MILITARI SONO IN SERVIZIO NELLA COMPAGNIA DI CODOGNO

Roma, 26 feb 2020 – Lo riferisce l’ADNKRONOS di oggi. 1 18 Carabinieri sono stati posti in isolamento domiciliare in via precauzionale. Il motivo e’ di aver partecipato ad una cena conviviale con un altro Carabiniere in congedo, risultato poi positivo al coronavirus. A informare i colleghi e’ stato lo stesso collega pensionato, scoperto di essere stato infettato dal nuovo virus.



Cerca nel sito Search for: