CONTINUANO LE PRECISAZIONI. L’Italia migliore unita per combattere il coronavirus “Il Ministro della salute nel suo intervento ignora i militari’.

Roma, 27 feb 2020 – Cosi' Libera Rappresentanza Militare: L'Italia migliore unita per combattere il coronavirus "Il Ministro della salute nel suo intervento ignora i militari'. Nei momenti di difficoltà il nostro Paese ha sempre dato il meglio di sé. Possiamo farlo anche in questa occasione. Viviamo ore di difficoltà e preoccupazione. È il momento di serrare le fila e, ognuno nel suo piccolo farà il proprio dovere per contenere la diffusione del coronavirus.

Il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari preso atto dal recente intervento del Ministro della salute Speranza che nel ringraziare tutte le istituzioni scese in campo per bloccare quest’epidemia citando l’impegno di tutti gli operatori sanitari, i ricercatori, la protezione civile, le forze dell’ordine, si è dimenticato dei militari delle forze armate che aggiungiamo noi per rendere onore a tutte le forze in campo contro questo virus in difesa della salute dei cittadini.

Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari (il primo sindacato della storia dell’Esercito italiano).

