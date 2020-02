CORONAVIRUS IN ITALIA: 821 i positivi, 21 le vittime, 45 le persone guarite. secondo l’ultimo bollettino ufficiale della Protezione civile, anche se le Regioni hanno fornito notizie di ulteriori contagi. Oms: il livello di minaccia mondiale del virus ora è molto alto. VIDEO CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE

Roma, 28 feb 2020 – L’ORDINE CHE GIRA E’ DI MINIMIZZARE E TRANQUILLIZZARE. Oms, 24 casi esportati da Italia in 14 Paesi. “Da ieri Danimarca, Estonia, Lituania, Paesi Bassi e Nigeria hanno registrato i loro primi casi di Covid-19, tutti avevano legami con l’Italia: 24 casi sono stati esportati dall’Italia in 14 Paesi”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa.

VIDEO CONFERENZA STAMPA DI OGGI 28/2 ORE 18.00.

