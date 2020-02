IL SINDACATO INTERFORZE È GIA REALTÀ, C’È E CI SARÀ. LA COMMISSIONE DIFESA APPROVA I PRIMI 4 ARTICOLI DELLA NUOVA LEGGE SUI SINDACATI MILITARI.

Roma, 28 feb 2020 – Comunicato stampa del Sindacato Militare SIULM. Questa settimana la Commissione Difesa Camera ha approvato i primi 4 articoli del nuovo testo sulla legge per i sindacati militari. Il testo sarà completato in prossime riunioni della Commissione e probabilmente andrà in Aula, alla Camera, nel prossimo mese. Come politicamente, giuridicamente, costituzionalmente e logico, CI SONO e ci saranno SINDACATI INTERFORZE.

INTERFORZE anche e soprattutto in vista di tematiche gia’ oggi e sempre più comuni sia ai vari comparti che alle FF.AA. Chi non vuole il sindacato Interforze vuole forse corporazioni (già) manovrate e divisive?

IL SINDACATO INTEFORZE , COME GIUSTO E NATURALE , CI SARA’ NONOSTANTE OTTUSE E INCOMPRENSIBILI RESISTENZE DI ALCUNI SOGGETTI, AVVEZZI PIU’ A TUTELARE SE STESSI ED IL PROPRIO FUTURO PIUTTOSTO CHE IL PERSONALE TUTTO COME SI EVINCE DA CERTI COMUNICATI.

COSTORO, CHE ABBAIANO ALLA LUNA CERCANDO DI AMMALIARE IL PERSONALE CON IDEE IMPRATICABILI, ANCORA OGGI ALZANO POLVERONI SENZA SENSO, DIMENTICANDO CHE IL COMPARTO ATTENDE UNA LEGGE DA DECENNI.

Il SIULM, primo SINDACATO INTERFORZE costituitosi quando tutti avevano paura, pioniere delle associazioni sindacali e per questo a suo tempo messo sulla graticola da alcune amministrazioni, esiste dal giugno del 2018.

C’è e ci sarà , a maggior ragione, con orgoglio e forza, per tutti gli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Aeronautica, Marina, Capitaneria di Porto, GdF.

SIULM

