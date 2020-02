NON C’E’ SOLO IL CORONAVIRUS, MA ANCHE IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL PERSONALE MILITARE E FORZE DI POLIZIA. I Sindacati di Polizia convocati dal Dipartimento il 4.3..

Roma, 28 feb 2020 – UN CORONAVIRUS CHE PUO’ FAR MALE ALLA SALUTE, METTERE IN GINOCCHIO SERIAMENTE L’ECONOMIA E RITARDARE SE NON BLOCCARE I PROCESSI NORMATIVI ED ECONOMICI DEL PERSONALE MILITARE, DELLA POLIZIA, DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLO STATO IN GENERALE. Vedremo come il Governo si muovera’ nei prossimi giorni per soddisfare anche le aspettative del personale in merito al rinnovo dei contratti triennali 2019/21.

Il 4 marzo p.v. i Sindacati della Polizia di Stato sono stati convocati al Dipartimento di Polizia per continuare la discussione sul rinnovo del contratto. E per il personale militare delle forze armate come siamo messi?

