NUOVO DECRETO DI PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE DEI PRIMI MARESCIALLI ESERCITO. ALIQUOTA 31.12.2018

Roma, 28 feb 2020 – PRECEDENTE DECRETO ANNULLATO E RIFATTO NUOVO. Promozione al grado superiore dei Primi Marescialli, ruolo Marescialli dell’Esercito, compresi nell’aliquota di avanzamento riferita al 31 dicembre 2018. Con circolare del 27.2.2020 PERSOMIL ha comunica che, con Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0094313 in data 25 febbraio 2020, in corso di registrazione, si è provveduto ad annullare il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0585123 in data 11 novembre 2019 e, contestualmente, ai sensi dell’articolo 2251-ter, commi 3-bis, 3-sexies e 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, così come modificato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, a conferire ai sottonotati 685 Primi Marescialli, appartenenti al ruolo Marescialli dell’Esercito, iscritti nel quadro di avanzamento formato per l’anno 2018, in ordine di ruolo, la promozione al grado di Luogotenente con anzianità giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2018.

La circolare nuova di promozione del 27.2.2020 nr. 0097562 e’ disponibile presso i Comandi di appartenenza, poiche’ per ora PERSOMIL non li rende piu’ pubblici sul portale DIFESA.

