Concorso 2.185 VFP4 2020 (Esercito, Marina, Aeronautica)

Roma, 29 feb 2020 – E’ stato pubblicato il Bando del Concorso 2020, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.185 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare.



I 2.185 posti del Concorso VFP4 2020 sono così suddivisi:

1.224 posti nell’Esercito, di cui

– 1.142 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

– 20 per “elettricista infrastrutturale”

– 20 per “idraulico infrastrutturale”

– 10 per “muratore”

– 5 per “meccanico di mezzi e piattaforme”

– 10 per “fabbro”

– 10 per “falegname”

– 3 per la posizione organica di “maniscalco”

– 4 per la qualifica di “sistemista sicurezza informatica di 1° livello”

Il reclutamento avverrà in un’unica immissione, con prevista incorporazione, presumibilmente, nel mese di febbraio 2021. La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 1°, il 2° e il 3° blocco del bando 2019, nonché, dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2019.

494 posti nella Marina Militare, di cui 300 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 194 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), in un’unica immissione, con prevista incorporazione, presumibilmente, nel mese di gennaio 2021. La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 1° e il 2° blocco 2019, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2019.

467 posti nell’Aeronautica Militare in un’unica immissione. La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP1 incorporati con l’unico blocco 2019, 1° e 2° incorporamento, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2019.

