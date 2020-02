Concorso per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2020, di 40 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di atleta

Roma, 29 feb 2020 – E’ indetto, per il 2020, un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 40 VFP 4, in qualità di atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:

1) nuoto:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità 50m/100m stile libero;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità 200m stile libero/staffetta 4×200 stile libero;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità 800m/1500m stile libero;

2) scherma:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità spada;

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità fioretto;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità sciabola;

3) atletica leggera:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità 100m/200m;

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità 400m/staffetta 4x400m;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità 10.000m/mezza maratona;

4) ciclismo:

– 2 atlete di sesso femminile nella specialità pista – 500m;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità pista – km da fermo;

5) lotta:

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità lotta libera categoria 55 kg;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità lotta libera categoria 97 kg;

6) judo:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità 52kg;

– 2 atleti di sesso maschile nella specialità 73kg;

7) tiro a volo:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità skeet;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità skeet;

8) sport equestri:

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità completo;

9) tiro a segno:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità pistola 10m – pistola sportiva;

10) pallanuoto:

– 5 atleti di sesso maschile;

11) softball:

– 6 atlete di sesso femminile;

12) bob pista artificiale:

– 1 atleta ti sesso maschile nella specialità a 2/a 4 tutti i ruoli;

13) sci freestyle:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità sky cross;

14) biathlon:

– 2 atlete di sesso femminile;

15) slittino pista artificiale:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità singolo;

16) snowboard:

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità snowboard;

17) sci alpino:

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità slalom/slalom gigante.

BANDO E APPROFONDIMENTI QUI>>>>>

Cerca nel sito Search for: