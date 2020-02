DECRETO DI PROMOZIONE A PRIMO LUOGOTENENTE ESERCITO. ALIQUOTA 1.1.2019. Quanto ci vuole ancora per la firma del Decreto di promozione???

Roma, 29 feb 2020 – ALLA FINE TI FANNO ASPETTARE SEMPRE UN ANNO E ANCHE DI PIU’, DALLA DATA DI MATURAZIONE: 1.1.2019. Ci giungono in redazione alcune segnalazioni circa la firma del decreto di promozione alla qualifica di Primo Luogotenente. Sappiamo che questo gruppo di circa 500 Luogotenenti con anzianita’ 1.1.2019 sono stati gia’ valutati con verbale reso noto dalla Commissione di Avanzamento il 29.1.2020. Da allora e’ trascorso un mese. Un lasso di tempo che basterebbe a completare l’iter di promozione definitiva. Personalmente telefonai a Roma, e l’interlocutore mi disse: forse per fine febbraio riusciranno a firmare il decreto. Oggi e’ fine febbraio. Da lunedi’ prossimo, sicuramente ogni giorno che passa dovrebbe essere quello buono. Non ci resta che aspettare. Altro non possiamo fare.

Magari gli uffici Romani ci leggono e si sbrigano un po’? In fondo a lamentarsi sono centinaia di colleghi.

