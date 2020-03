CONTRATTI DI LAVORO MILITARI, POLIZIOTTI E VIGILI DEL FUOCO. I SOLDI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO SCADUTO CI SONO, ESSENDO STATI GIA’ STANZIATI. BISOGNA SOLO TROVARE IL TEMPO PER DISCUTERE E APPROVARE. I Vigili del Fuoco protestano ma rinviano eventuali scioperi a CORONAVIRUS sotto controllo

Roma, 1 mar 2020 – I SINDACATI DEI VIGILI DEL FUOCO SONO ALLARMATI PER IL MANCATO COINVOLGIMENTO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER L’EQUIPARAZIONE DEI LORO STIPENDI CON LE FORZE DI POLIZIA. «L’amministrazione intende distribuire, autonomamente e senza negoziare con i sindacati, le risorse previste dalla legge di Bilancio 2020. Una distribuzione che si limiterà a omologare le retribuzioni di tutti i corpi di polizia, senza distinzioni di professionalità. Una decisione che non solo non condividiamo ma con la quale viene anche meno la contrattazione sindacale prevista dalle norme vigenti», così la posizione della Funzione pubblica Cgil vigili del fuoco e della federazione nazionale sicurezza Cisl. Il 25 febbraio i sindacati sono stati chiamati dall’esecutivo per una conciliazione, ma si è conclusa con un niente di fatto. Così lo stato di agitazione continua. Ma assicura Mannone: «Non prenderemmo nessuna iniziativa fino a quando ci sarà l’emergenza del coronavirus».

Mentre i Poliziotti sono stati convocati al Dipartimento di polizia per il 4 marzo, nulla si sa per quanto riguarda il personale delle Forze Armate. Per tutti, ormai il vecchio contratto e’ scaduto il 31.12.2018. E’ da un anno che si discute, ed e’ ora di passare dalle promesse e dagli stanziamenti economici effettuati con la finanziaria 2020, ai fatti, e cioe’ all’approvazione del nuovo contratto di lavoro triennale, che lo ricordiamo va dal 1.1.2019 al 31.12.2021. E va fatto subito, prima che qualcuno pensi di usare questi soldi destinati al personale in divisa, per altri scopi.

Cerca nel sito Search for: