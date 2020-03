L’ASSOCIAZIONE USMIA CONTINUA AD ESPANDERSI E STRUTTURARSI SUL TERRITORIO. Molti i servizi gia’ attivi. Ecco perche’ iscriversi all’USMIA

Roma, 1 mar 2020 – Siamo lusingati e felice di poter dare il nostro contributo affinché questa associazione inizi ad articolarsi e strutturarsi su tutto il territorio nazionale. Teniamo a precisare che Oggi non siamo sindacato, aspettiamo la legge che sarà approvata. Insieme agli altri dirigenti, dell’esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia costiera, stiamo lavorando con l’obbiettivo di essere pronti al momento che avremo il consenso della norma legislativa. Siamo lusingati e felice di poter dare il nostro contributo affinché questa associazione inizi ad articolarsi e strutturarsi su tutto il territorio nazionale. Teniamo a precisare che Oggi non siamo sindacato, aspettiamo la legge che sarà approvata. Insieme agli altri dirigenti, dell’esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia costiera, stiamo lavorando con l’obbiettivo di essere pronti al momento che avremo il consenso della norma legislativa.

In questo momento in cui c’è il vuoto normativo, stiamo cercando di strutturarci su tutto il territorio nazionale, ci stiamo formando, facendo corsi di formazione per essere pronti ed efficienti quando uscirà la norma. Nel presente ai nostri soci stiamo offrendo benefit di tipo convenzionale.

Nel costo annuale della tessera (24€), offriamo gratuitamente: un’assicurazione infortuni Unipol, l’iscrizione ad UNISALUTE, la help card sanitaria, l’assistenza legale, i servizi alle tariffe UIL, ITALUIL, CAF e UNIAT.