SARS-CoV-2 / ITALIA AUMENTA IL NUMERO DEI CONTAGI CONOSCIUTI. OGGI UN BALZO DEL 50 % IN PIU’ RISPETTO A IERI SERA

Roma, 1 mar 2020 – (Nostro approfondimento). OGGI SIAMO A 1.577 CONTAGIATI DAL VIRUS SARS-CoV-2 (La fonte sul nr. dei contagi e’ del Ministero della Salute, reso noto questa sera ore 18.00). UN BEL BALZO DEL 50% RISPETTO AI CONTAGIATI CONOSCIUTI IERI SERA, CHE NE ERANO 1.049. E IL NR. DEGLI INFETTI MOLTO PROBABILMENTE SALIRANNO ANCORA. La situazione ormai sembra quindi aumentare, poiche’ il virus si sta spostando nelle varie citta’. Sia in italia che all’estero. Una emergenza che non ci voleva, sia per la salute delle persone che per il commercio. Il governo sta firmando altri provvedimenti restrettivi e aggiunera’ alla lista “nera” altre citta’ italiane. All’estero ora non siamo piu’ graditi per il momento e gli stranieri faranno fatica a venire in ferie o lavoro qui da noi. Quanto durera’ questa emergenza? Diventera’ una pandemia mondiale?



E anche i disagi in famiglia a causa delle scuole chiuse non mancano.

Ad oggi abbiamo 639 ricoverati con sintomi e 140 in terapia intensiva (Fonte dati Ministero Salute). Difficile fermare il virus. L’unica e’ avere meno frequentazioni possibili e usare le normali cautele igieniche segnalate dal Ministero della Salute.

La portata dei provvedimenti di contenimento messi in atto dal Governo, Regioni e Comuni sono piu’ che giustificati. In fondo sapevano prima di noi le conseguenze a cui stavamo andando incontro. Il balzo di oggi del 50% degli infettati e’ una bella cifra, anche se parliamo all’incirca di 1.500 infettati conosciuti ad oggi in tutta italia. Ai quali vanno aggiunti i positivi al contagio ancora sconosciuti.

Per le precauzioni e altre info collegarsi sempre al sito ufficiale del Ministero della Salute, clicca qui >>>

