CORONAVIRUS. OGGI ALTRI 250 CASI RISPETTO A IERI. I POSITIVI AL VIRUS IN ITALIA SALGONO A 1.833. All’interno: dal poliziotto trovato positivo, alle caserme messe a disposizione della Protezione Civile

Roma, 2 mar 2020 – LA SITUAZIONE ALLE ORE 18.00 DI OGGI RESA NOTA DALLA PROTEZIONE CIVILE E’ LA SEGUENTE: Protezione civile: “18 nuovi morti, le vittime salgono a 52, contagiati 1835”. Sono 149 i guariti, 66 oggi. Oggi ci sono 18 deceduti, 15 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, il totale delle persone decedute arriva a 52. Le persone contagiate e ancora malate è di 1.835, Con un incremento di 258 persone rispetto a ieri sera, per il 50% sono persone asintomatiche”. Lo dice il capo della protezione civile angelo borrelli, in conferenza stampa.

Oms: “Non è un’influenza ma si contiene meglio” “

Questo virus è unico e ha caratteristiche uniche, non è l’influenza. Siamo in un territorio incerto, non avevamo mai visto prima un virus respiratorio trasmesso a livello di comunità, ma che può essere contenuto con misure specifiche.

Disponibili 6.600 posti in 80 caserme

Nel caso fosse necessario reperire strutture per fronteggiare l’emergenza coronavirus, sono già disponibili circa 80 caserme, per un totale di 6.600 posti letto. Le strutture, secondo quando apprende l’ANSA, sono state messe a disposizione su tutto il territorio nazionale dalla Difesa dopo una verifica delle disponibilità da parte del Comando operativo di vertice interforze.

Roma, in isolamento i colleghi di stanza del poliziotto

Il poliziotto positivo al coronavirus a Roma e ricoverato allo Spallanzani svolgerebbe servizio in un ufficio e non avrebbe abitualmente contatti con il pubblico. I suoi colleghi più stretti, tre persone, sono stati già sottoposti preventivamente a sorveglianza domiciliare. E’ in corso inoltre la sanificazione all’interno commissariato Spinaceto che durerà anche nelle prossime ore.

