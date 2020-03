CORONAVIRUS: Protezione civile: “27 nuovi morti, le vittime salgono a 79, 160 i guariti, contagiati 2.263”. All’interno info su personale ff.aa. Oms, epidemia diventa più complessa, più grave di influenza

Roma, 3 mar 2020. TRA IERI E OGGI CIRCA 400 CONTAGIATI IN PIU’. 27 le persone morte tra ieri e oggi.

Oms, epidemia diventa più complessa, più grave di influenza

L’epidemia di coronavirus ‘sta diventando sempre piu’ complessa. Il Covid-19 non è Sars, non è Mers e non è influenza. E’ un virus unico con caratteristiche uniche ‘e per questo la crisi ‘non puo’ essere risolta dall’organizzazione della sanità da sola o da un paese da solo, serve collaborazione e coordinamento globale’. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante la conferenza stampa di aggiornamento sull’epidemia di coronavirus Covid-19, ricordando che ‘sono stati varati protocolli su quello che deve essere fatto e incoraggiamo tutti i paesi ad attenersi’. Rispetto alla normale influenza, ha spiegato il numero uno dell’Oms, il coronavirus ‘è più grave’, perchè a livello globale ‘circa il 3,4% dei contagiati è morto, mentre per l’influenza stagionale il tasso di mortalità è inferiore all’1%’, e, ‘mentre abbiamo vaccini per l’influenza, al momento per il Covid-19 non ci sono vaccini e terapie specifiche per la cura, anche se a livello globale oltre venti vaccini sono in fase di sviluppo’.

Guerini: “Oggi ultimi test su carabinieri positivi Codogno”

“I carabinieri del comando di Codogno che sono stati posti sotto quarantena sono stati sostituiti da 28 carabinieri residenti nella zona che però operavano in altri comandi, mantenuti come presenza nelle zone rosse. Oggi verranno fatte le ultime verifiche sui carabinieri in quarantena, se avranno esito positivo come ci auguriamo ci sarà il reimpiego”. Lo ha detto il ministro della Difesa, il lodigiano Lorenzo Guerini, invitando a non fare polemiche sull’impiego delle forze dell’ordine e delle forze armate. (Fonte repubblica.it)



Cerca nel sito Search for: