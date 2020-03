DAL VICE MINISTRO ECONOMIA LAURA CASTELLI: scuole chiuse, allo studio misure per giustificare assenze di uno dei due genitori che lavorano

ROMA, 4 mar 2020 – “Ci stiamo muovendo con la massima celerità e determinazione a tutela dei lavoratori pubblici e privati. È in fase di definizione una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni. Ne ho già parlato con il Ministro Gualtieri e gli altri Ministri competenti: faremo tutto quello che è necessario per ridurre al massimo i disagi”. Così il viceministro all’Economia Laura Castelli dopo la decisione di chiudere le scuole per l’emergenza Coronavirus. (ANSA). COM-GAS 2020-03-04 18:22 NNNN

