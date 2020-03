RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO SUBITO! BASTA CHIEDERE SACRIFICI ECONOMICI AL PERSONALE MILITARE E POLIZIOTTI. L’IMPEGNO VA RICONOSCIUTO. SERVE IL RINNOVO URGENTE DEL CONTRATTO DI LAVORO 2019/2021. All’interno anche il comunicato stampa del Sindacato di POLIZIA SAP.

Roma, 4 mar 2020 – 120 EURO LORDI MEDI PRO-CAPITE. Questa e’ la cifra sottoposta oggi in discussione ai Sindacati della Polizia durante l’incontro avuto con il Vice Capo della Polizia di Stato. Cifra che in via estensiva andra’ anche ai militari. Secondo i Sindacati di Polizia, l’aumento di 120 euro e’ ancora poco.

Aggiungiamo noi che andrebbe recuperata una parte anche per i mancati rinnovi dei contratti di lavoro persi dal 2010 al 2015, impoverendo di fatto tutto il personale dei Comparti Difesa/Sicurezza e Soccorso Pubblico.

Un contratto di lavoro ormai scaduto dal 31.12.2018. Piu’ di un anno fa, costringendo il personale a vivere ancora con vecchi stipendi erosi dal costo della vita.

Dal mio punto di vista, direi di chiedere il piu’ possibile come aumento di stipendio ma cercare di chiudere il contratto al piu’ presto, alla luce dell’arrivo di una crisi economica senza precedenti; e siamo solo all’inizio. Se non si chiude presto puo’ succedere che i soldi vanno congelati nell’attesa di rivedere tutto il bilancio in ROSSO dello Stato.

Capisco il presidente CONTE impegnato in prima persona per l’avanzare dell’influenza da CIVID-19; ma il ministro della Funzione Pubblica potrebbe accelerare le procedure per pagare finalmente questo rinnovo del contratto di lavoro 2019/21.

Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. Ognuno di noi non deve mai abbassare la guardia, ma cercare sempre di stare con il fiato sul collo a tutti i protagonisti del nostro benessere o malessere che sia.

SEGUE COMUNICATO STAMPA DEL SAP.

