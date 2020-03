Concorso 32 Marescialli a Nomina Diretta 2020 (Esercito, Marina, Aeronautica) – SCADENZA 2 APRILE 2020

Roma, 5 mar 2020 – Sono indetti i seguenti Concorsi Marescialli a Nomina Diretta 2020:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 12 Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanità;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 15 Capi di 3^ classe da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Specialisti del Sistema di Combattimento e Servizio Sanitario del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);