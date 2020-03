IN QUESTA SITUAZIONE DI RISCHIO VIRUS E’ IL CASO DI TENERE TUTTI I MILITARI IN CASERMA? Mettiamo in atto qualcosa di intelligente e utile per la collettività’.

Roma, 5 mar 2020 – NON E’ MEGLIO LASCIARE A CASA I MILITARI NON NECESSARI? Perche’ questo? Perche’ stando a casa, limitando le uscite al massimo, ci si può proteggere di piu’ dall’infezione ed essere pronti per un eventuale impiego sul territorio nazionale in caso di ulteriori necessita’; anche per sostituire i colleghi in quarantena o in cura. Anche a presidio degli ospedali.

Magari si inizia a lasciare a casa coloro che hanno i figli minorenni e che sono costretti a tenerli a casa per le scuole chiuse, mentre l’altro coniuge deve recarsi per forza al lavoro. E poi si vedra’ se lasciarne a casa anche altri.

Penso che sia il caso di iniziare a ragionarci su. La situazione non sembra ancora migliorare per ora. Meglio buttare le mani avanti ed essere pronti a tutto con maggiori uomini e donne idonei al servizio.

Le persone si guardano in silenzio e si pensa a chi sara’ il primo a stare male e ad essere messo in quarantena. Una brutta situazione che vorremmo tutti farne a meno.

