UFFICIALI E GENERALI DELLE FORZE ARMATE: Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (A.R.Q.) – anno 2020

Roma, 5 mar 2020 – ANCORA NULLA PER L’ARQ DEL PERSONALE NON DIRETTIVO. USCITA OGGI LA NUOVA CIRCOLARE PER L’ARQ DEGLI UFFICIALI PER IL 2020. PERSOMIL comunica che per l’anno 2020 le istanze di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli Ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, con esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio permanente dovranno essere presentate – utilizzando tassativamente il modello allegato B, da compilare in ogni sua parte – entro il:

‐ 8 maggio 2020, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente);

‐ 20 novembre 2020, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente, ai quali sia stata attribuita la promozione ai suddetti gradi successivamente all’8 maggio 2020).

La circolare ufficiale e completa la puoi visionare qui >>>

