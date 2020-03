ULTIMA ORA: Bild, militare italiano in’isolamento in Germania

Roma, 5 mar 2020 – UN COLLEGA MESSO IN ISOLAMENTO. UN BRUTTO MOMENTO PER TUTTI, MA BISOGNA REAGIRE E NON ARRENDERSI MAI. Al centro di Pfullendorf, sintomi influenza a colpito un nostro militare di ritorno da Italia. Lo riporta la pubblicazione tedesca Bild (fonte Repubblica.it).

C’e’ da chiedersi anche come stanno i nostri militari nelle missioni all’estero. Sono bloccati nei rientri in Italia? O tutto procede nella normalita’?

Cerca nel sito Search for: