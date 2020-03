C’è un primo caso di Coronavirus presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare. Si tratta di un Finanziere

Roma, 6 mar 2020 – NON E’ MEGLIO LASCIARE A CASA PARTE DEL PERSONALE MILITARE PER PREVENIRE EVENTUALI CONTAGI ED AVERLO DISPONIBILE IN CASO DI EMERGENZE??? Si tratta di un finanziare residente ad Aprilia che nei giorni scorsi si era recato per servizio a Bergamo, in una delle zone rosse. L’uomo è stato prelevato direttamente dall’aeroporto militare ieri e trasferito allo Spallanzani. In aeroporto è stata chiusa la mensa da ieri sera fino a domenica sera.

Questa la copertura giornalistica, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: