MILITARI E CIVILI DELLA DIFESA: Nuove disposizioni sul mondo lavorativo che ci interessa, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa GUERINI.

Roma, 7 mar 2020 – IN ARRIVO MOLTE NOVITA’ LAVORATIVE PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE. SI PARLA DI LAVORO AGILE E ALTRE COSE. Le disposizioni del Ministero della Difesa sono di ieri 6.3.2020. Ma se vogliamo veramente preservare la salute dei militari italiani bisogna lasciare a casa coloro che possono essere distaccati, al fine di avere una riserva di uomini e donne da impegnare in caso di ulteriori infetti. Un problema da non sottovalutare.

Nel contempo perche’ non richiamare dall’ausiliaria medici e infermieri militari al fine di potenziare il personale negli ospedali?

Seguono disposizioni dalla DIFESA. La stessa disposizione e’ disponibile in formato PDF, clicca qui >>>

