TUTTI HANNO PAURA DI INFETTARSI COL CORONAVIRUS, MA IN EUROPA SEMBRA CHE STANNO SBARCANDO 30 MILA MILITARI USA PER PARTECIPARE AD UNA ESERCITAZIONE MILITARE DENOMINATA “Defender Europe 20”. COSA STA SUCCEDENDO?

Roma, 7 mar 2020 – COSA STA SUCCEDENDO NEL MONDO? ANCHE LA RUSSIA L’HA PRESA MALE, VEDI QUI. Mentre l’Italia rallenta il rientro dei suoi militari dall’Estero, c’e’ chi arriva senza paura. Se ne parla poco ma da una verifica cercando si trovano un po’ di informazioni su giornali di tiratura nazionale, su questa imponente esercitazione. Ne ha parlato il Manifesto e poi ripreso anche da altri giornali come il FATTO QUOTIDIANO. IT di ieri 6 marzo 2020. Una esercitazione che non passa inosservata; eppure nessun telegiornale ne parla. Chi partecipera’ a questa esercitazione con i paesi europei messi in ginocchio dal virus? Non era il caso di sospenderla per il rischio di infezione da CORONAVIRUS? No, sembra che stanno sbarcano comunque 30.000 militari USA. A fare cosa? Vediamo la ricostruzione del Fatto Quotidiano, clicca qui >>>

Altra copertura giornalistica sulla questione, clicca qui >>>

