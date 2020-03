AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS ITALIA: ALLE ORE 18 DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE COMUNICA CHE NELLE ULTIME 24 ORE: LE PERSONE DECEDUTE SONO 133. I NUOVI INFETTATI SONO 1.326‬

Roma, 8 mar 2020 – UNA SITUAZIONE CHE AUMENTA DI GIORNO IN GIORNO. PIU’ DELLA META’ DEI MALATI SONO RICOVERATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE. Questi i dati della protezione civile: tra i 6.387 positivi: 2180 si trovano in isolamento domiciliare. 3557 ricoverati con sintomi. 650 in terapia intensiva. I deceduti 133 in una sola notte. L’errore dei contagiati totali fino ad oggi e’ stato corretto, ed e’ confermato al ribasso in nr. 7.375.



L’unica e’ cercare di stare a casa e limitare cosi’ la trasmissione del virus. Seguire sempre le istruzioni del Ministero della salute.

