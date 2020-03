Coronavirus, contagiato il capo di stato maggiore dell’esercito, Generale Salvatore Farina – Ora è in autoisolamento nel suo alloggio

Roma, 8 mar 2020 – Il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina, è risultato positivo al coronavirus. E’ lui stesso a renderlo noto. “Oggi mi sono sottoposto al test di Coronavirus, risultando positivo – spiega – Sto bene, sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti; in base ai quali stiamo procedendo a verificare i contatti avuti negli ultimi giorni. Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività alle quali non posso prendere parte, dal generale Bonato. Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistico e della sanità”.



