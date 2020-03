LA VICINANZA AI CITTADINI DELLE ZONE ROSSE E AI MILITARI DA PARTE DEL SINDACATO MILITARE IN SIGLA S.I.A.M.O. Esercito

Roma, 8 mar 2020 – Comunicato. In questo momento storico, dove il coronavirus stringe, costringe e attanaglia il nostro amato Paese, il nostro in bocca al lupo a tutti i residenti delle cosiddette “zone rosse”. Inoltre esprimiamo la nostra più sentita e dovuta vicinanza a tutte le Donne e agli Uomini con le stellette che sono impegnati o che saranno impegnati in questa emergenza.

A tutti Voi va il nostro GRAZIE.

S.I.A.M.O. Esercito – Pagina facebook >>>

Cerca nel sito Search for: