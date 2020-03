MILANO, PRESI D’ASSALTO I TRENI. Il provvedimento di blocco per zone rosse riguarda circa 12 milioni di persone. VIDEO stazione Milano e VIDEO Presidente Consiglio

Roma, 8 mar 2020 – FUGA DA MILANO. UNA PARTENZA IMMEDIATA ANOMALA CHE POTREBBE COMPROMETTERE IL CONTENIMENTO DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS IN ALTRE LOCALITA’ ITALIANE. Trasportato da chi magari e’ infetto e non lo sa ancora. La cosa piu’ intelligente oggi e’ quella di rimanere a casa e seguire le indicazioni delle autorita’ sanitarie. Sembra di vivere in un film: c’e’ il virus che avanza, le citta’ chiuse, la paura, le forze di polizia, l’esercito, gli organi sanitari, le mascherine, i politici. Insomma non manca nulla rispetto ai film che abbiamo gia’ visto. Poi ci sono gli americani che sbarcano in europa con 30.000 militari per una esercitazione precedentemente organizzata.

La cosa piu’ giusta da fare e’ stare al fianco della scienza, delle autorita’, aiutarci a vicenda e rispettare le regole sanitarie diffuse dal Ministero della Salute. Questo momento sara’ superato.

Vediamo i due video. Uno tratta della partenza da Milano. L’altro e’ la conferenza stampa del Presidente del Consiglio.

