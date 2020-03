CORONAVIRUS, CASI DI INFEZIONE ANCORA IN SALITA. Vediamo i dati diffusi dalla Protezione Civile

Roma, 9 mar 2020 – La situazione alle ore 18 di oggi 9.3.2020. Conferenza stampa del Capo della protezione civile Angelo Borrelli alle ore 18 dell’9 marzo:

9172 i casi totali, le persone attualmente positive sono 7985, 463 deceduti e 724 guariti.

Tra i 7985 positivi:

2936 si trovano in isolamento domiciliare

4316 ricoverati con sintomi

733 in terapia intensiva Altra info.

80 uomini per controlli forze ordine a Venezia

Sono una quarantina gli equipaggi delle forze dell’ordine, per un totale di circa 80 uomini, impegnati nei controlli per il rispetto delle restrizioni sugli spostamenti nell”area rossà della provincia di Venezia. Si tratta di pattuglie della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Le attività di verifica sono iniziate già ieri sera. Al momento, si apprende dalla Questura, non sono state segnalate situazioni o problematicità di rilievo.

