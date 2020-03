Cortese (Aispis): È’ necessario che ci sia una task force per impedire il dilagare del contagio.

Roma, 9 mar 2020 – Le forze dell’ordine, come i militari impegnati nelle operazioni Strade Sicure , così come i medici devono essere dotati di mascherine usa e getta e guanti in quantità tale che ce ne siano per tutti i giorni. È’ una misura di tutela degli operatori del settore della sicurezza ma anche di tutela della salute pubblica. Così in una nota Antonella Cortese Presidente Accademia Italiana delle Scienze Polizia investigativa e Scientifica.

