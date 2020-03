EVITARE I CONTATTI, GLI ASSEMBLAMENTI. CHIUDERE LE MENSE DI SERVIZIO SAREBBE UNA CATTIVA IDEA?

Roma, 9 mar 2020 – NON E’ MEGLIO PRESERVARE LA SALUTE DEL PERSONALE CHIUDENDO ANCHE LE MENSE DI SERVIZIO? Gia’ qualcosa e’ stata recepita oggi; infatti sembra che molti colleghi potrebbero essere lasciati a casa nei prossimi giorni con il “telelavoro” (in italiano), individuati dal proprio comandante, rispettando un minimo di presenza al lavoro. E’ gia’ qualcosa. Ma non basta.

Ci sono le mense di servizio affollate piu’ dei ristoranti, che fanno paura in questo momento. Ci sono alcune situazioni in cui nessuno rispetta la distanza di almeno un metro, e ancora piu’ grave che nessuno controlla e prende provvedimenti (mi piacerebbe vedere il Dottore che vigila e grida al rispetto delle distanze, il Comandante che grida e prende i nomi, ma nulla di tutto questo), anche perche’ spesso non c’e’ lo spazio necessario. Ma si e’ visto che neanche durante la fila al self service si mantiene la distanza di un metro. Qualche caserma ha deciso di fare i turni e dettato regole per l’accesso e la permanenza in sala, BRAVI! Ma le mense che hanno gia’ le turnazioni, e sono tante, e’ un problema anche qui. Ci sono anche altre carenze come mettere a disposizione in mensa il disinfettante per le mani, come raccomandato dal Governo. Credo che non si ha ancora del tutto la consapevolezza della gravita’ di questa epidimia, da parte di molti.



Perche’ non chiudere le mense e con il risparmio economico che si ha si cambia l’orario di lavoro al personale? Un orario ridotto senza pasto: 8 – 14, da lunedi a venerdi. Almeno fino a che non si stabilizza la situazione infettiva. Poi va a casa e a poco serve la prevenzione che hanno avuto il coniuge e i figli durante il giorno, se noi siamo esposti alla grande.

Questa non vuole essere una polemica, assolutamente, ma soltanto spronare chi puo’ prendere provvedimenti in tal senso a farlo. Non vorrei che ci dobbiamo poi pentire di non aver preso provvedimenti drastici, e ripeto, solo in questo momento del picco infettivo del virus. Poi pian piano si ritornera’ gradualmente alla normalita’, quando sara’ possibile.

