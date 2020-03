ITALIA, TUTTA ZONA ROSSA. LO HA ANNUNCIATO IL PRESIDENTE CONTE. LA SITUAZIONE E’ GRAVISSIMA. LE NUOVE NORME ENTRANO IN VIGORE DA DOMANI MATTINA. Conferenza stampa del Presidente CONTE all’interno.

Roma, 9 mar 2020 – SITUAZIONE GRAVISSIMA, ITALIA “BLINDATA” DIVENTA TUTTA ZONA ROSSA (NORD, CENTRO, SUD, ISOLE). Ci si potra’ spostare soltanto per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi e per motivi di salute (il tutto da documentare anche con autocertificazione). Bisogna stare a casa il piu’ possibile. Il virus si trasmette tramite i contatti sociali. Gli ospedali ormai sono al collasso. E’ bene rispettare le indicazioni date dalle autorita’. Tutti dobbiamo collaborare per il bene del paese.

