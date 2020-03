NEWS – Emergenza coronavirus COVID19 – disposizioni in materia di lavoro agile (Smart- Working) per il personale militare dell’Esercito

Roma, 9 mar 2020 – ESERCITO, EMERGENZA CORONAVIRUS, PERSONALE MILITARE: SMART-WORKINK. Meritoria e lungimirante la disposizione diffusa oggi dall’Esercito sullo smart-workink. Stessa cosa dovrebbero fare anche le altre forze armate. In sostanza il Comandante e’ autorizzato a individuare, con ogni consentita favorevole predisposizione, il personale militare dipendente al fine di poter svolgere il proprio servizio secondo le modalità dell’istituto del lavoro agile.

Questa decisione, in linea con le direttive Ministeriali, si rende ancora piu’ utile al fine di limitare il numero di personale presente in caserma e preservarlo per ulteriori impieghi operativi eventualmente necessari. OTTIMA DECISIONE.

