Misure atte al contenimento del rischio epidemiologico “coronaviurus”. Articolazione orario lavorativo settimanale – La richiesta di UNARMA

Roma, 10 mar 2020 – DI SEGUITO LA PROPOSTA INVIATA DA UNARMA AL COMANDO GENERALE DELL’ ARMA DEI CARABINIERI

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Ufficio Relazioni con la Rappresentanza Militare

e Associazioni Professionali a Carattere Sindacale

Trasmissione via e-Mail: crm36736@pec.carabinieri.it



Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. 18 bis della Legge 7/08/1990 nr 241.

Misure atte al contenimento del rischio biologico connesso al fenomeno epidemiologico “coronaviurus”. Articolazione dell’orario lavorativo settimanale. Benessere del Personale.

Attese le molteplici segnalazioni pervenute a questa Associazione Sindacale Carabinieri dalle quali emergerebbero problematiche relative al orario lavorativo del personale militare, si chiede:

di valutare, fino a cessata esigenza, la possibilità che ciascun Comandante di Stazione/Reparto possa disporre, ove necessario, l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale secondo criteri improntati a flessibilità, anche in deroga alle attuali normative.

Comunque si ricorra, così come già avviene per il personale militare degli Uffici della Guardia di Finanza, all’utilizzo del cosiddetto lavoro agile (smart working) anche per operatori dell’Arma.

Le situazioni rappresentate migliorerebbero il benessere del personale.

Rilevato che tra gli interessi primari di questa Associazione, portatrice di interessi diffusi, vi è la tutela del carabiniere, diritto fondamentale dell’individuo e del lavoratore/militare costituzionalmente protetto, si ritiene necessario, attraverso la presente, richiedere l’intervento dei preposti Uffici.

