CHIUDERE LE MENSE DI SERVIZIO E CAMBIARE ORARIO DI LAVORO AL PERSONALE. INOLTRE: Bari, il racconto della moglie (malata) del militare ricoverato per coronavirus

Roma, 11 mar 2020 – ULTIMA ORA: CONTE HA COMUNICATO CHE VANNO CHIUSE ANCHE LE MENSE CHE NON SONO A NORMA. CHE SICUREZZA ABBIAMO NEL MANGIARE NELLE MENSE DI SERVIZIO? Posate di ferro esposte senza protezione, bicchieri anche se di plastica esposti senza protezione dove tutti possono toccare tutto. Distributori delle bibite toccati da tutti per erogare l’acqua ed altro. Sulle tovaglie ci mangiamo tutti e non si cambiano. File interminabili per entrare, con le nuove disposizioni. I tavoli non bastano per tutti, stando ad un metro dal collega.



NON E’ MEGLIO TOGLIERE IL PASTO AL PERSONALE E FARE FUNZIONARE LE MENSE STESSE PER IL SOLO PERSONALE DI TURNO O SERVIZIO?

Nel contempo cambiare l’orario di lavoro dal lunedi al venerdi con inizio tra le 7 e le otto del mattino, e fine tra le tredici e le quattordici. 6 ore di lavoro al giorno, continuate, poi a casa, dove si deve rimanere chiusi fino al mattino dopo.

Una proposta intelligente, che tra licenze ordinarie, malattie, ricoveri, licenze straordinarie, permessi, lavoro agile a casa, contribuirebbe alla riduzione della permanenza in caserma e ammassamento del personale, garantendo comunque quel minimo di operativita’ delle caserme, enti e comandi.

