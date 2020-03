UN CORONAVIRUS CHE CI FANNO “DIGERIRE” A RATE. IL PRESIDENTE CONTE HA COMUNICATO DI CHIUDERE TUTTO, TRANNE LE COSE ESSENZIALI. VIDEO. Poi ASCOLTI il virologo in diretta TV su TG1-RAI che per gli anziani sopra i 50 anni e’ un po’ peggio. SIAMO CONSIDERATI ANZIANI A 50 ANNI ADESSO PER IL VIRUS?

Roma, 11 mar 2020 – Che la questione era gravissima dovevano gia’ capirlo dalle immagini che man mano arrivavano della Cina. Ma gli interessi economici venivano prima della salute. ORA SI E’ DECISO DI OPTARE PER LA VITA, ANZICHE’ PER LA “BORSA”. Meglio tardi che mai.

E speriamo per tutti noi che vada bene. Siamo nella mani dei Dottori, della Scienza e di DIO.

Segue Repubblica.it – Il premier Conte: chiusi tutti i negozi, meno alimentari e farmacie. Scatta il ‘blocco totale’ degli esercizi al dettaglio e delle imprese di servizio su tutto il territorio nazionale, con esclusione dei servizi e dei beni di prima necessità. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nel corso di una diretta tv. “Solo pochi giorni fa vi ho chiesto di rispettare misure che rappresentavano un primo passo, che ero consapevole non sarebbe stato l’ultimo. Ora, questo è il momento di compiere un passo in più. L’italia rimarrà sempre una zona unica. Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio a eccezione dei negozi di beni di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Chiudono parrucchieri, centri estetici e servizi di mensa. Per le attività produttive va incentivato il più possibile il lavoro agile, incentivate le ferie e i permessi. Le fabbriche potranno continuare a svolgere attività produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza che evitino il contagio. Resta garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti”. Domenico Arcuri sarà il “nuovo commissario delegato, con ampi poteri di deroga”.

Segue intervento presidente CONTE.

