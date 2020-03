Nato: Rizzo-Frusone, esercitazione non qui e senza nostri uomini

Roma, 12 mar 2020 – AGI – Sono i deputati Gianluca Rizzo e Luca Frusone, rispettivamente presidente della commissione Difesa della Camera e capo delegazione parlamentare italiana presso l’Assemblea della Nato, a intervenire in merito alle notizie rilanciate da alcuni media sulla esercitazione della Nato denominata Defender Europe 20 per precisare che “essa non si svolge sul territorio italiano ne’ coinvolge reparti delle forze armate del nostro Paese”.

“L’esercitazione, che vede impegnati un cospicuo contingente di militari Usa e di altri Paesi alleati, si svolge infatti nel centro/nord Europa e ha la finalita’ di testare le capacita’ logistiche dell’Alleanza e le procedure rispetto alla mobilita’ militare in quelle zone del nostro continente”, proseguono.

“Le Forze armate italiane e il nostro dispositivo di difesa complessivo sono attualmente operativi ed impegnati per sostenere lo sforzo del Paese nell’opera di contrasto al Covid-19 e anche gli impegni in esercitazioni previste da tempo sono stati opportunamente rimodulati.

Rinnoviamo – concludono RIZZO e Frusone – il nostro ringraziamento ed apprezzamento per l’ingente lavoro svolto in questi giorni delicati da parte dei nostri militari per garantire l’attuazione delle deliberazioni decise dal governo in materia di tutela sanitaria”. (AGI)Bal 111526 MAR 20 NNNN

Cerca nel sito Search for: