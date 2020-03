Il Ministro Federico D’Incà: “Nessuno resterà senza stipendio e senza lavoro”. Segnali positivi dal Governo. FORSE DOMANI IL DECRETO ECONOMICO DEL GOVERNO

Roma, 14 mar 2020 – “Nessuno resterà senza stipendio e senza lavoro, lo possiamo dire. In questo momento il nostro compito è mantenere in vita il nostro paese anche da punto di vista economico”. Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà a Stasera Italia. (su repubblica.it)



Fondi forze dell’ordine, 4mila agenti per controlli

Più fondi alle forze dell’ordine, dagli straordinari alle dotazioni di guanti e mascherine. È questa a sua volta una delle proposte avanzate dal ministero dell’Interno per il decreto anti-coronavirus. Nella bozza si chiedono 58 milioni per straordinari e spese igienico-sanitarie e si calcolano «prudenzialmente in 4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia» impiegate «nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all’emergenza epidemiologica».

