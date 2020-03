NOIPA, PUBBLICATO IL CEDOLINO STIPENDIO DI FINE MARZO 2020

Roma, 14 mar 2020 – CON QUALCHE GIORNO DI ANTICIPO E’ STATO RESO NOTO IL CEDOLINO STIPENDIALE DI MARZO 2020. Probabilmente questo anticipo puo’ essere legato all’arrivo del PICCO CORONAVIRUS. Non c’e’ dubbio che stiamo vivendo una situazione sanitaria grave, per non dire gravissima per tutti, e non si sa neanche quanto possa durare questa emergenza e tornare alla normalita’. Un’altra emergenza importante e’ quella economica del Paese, bloccato in tutto. Potremmo essere aiutati certo, ma la crisi sta colpendo anche gli altri Paesi europei. Mai successo nella nostra storia Italiana. Presto saranno fatti anche i conti dello Stato, e siamo sicuri che ci saranno BUCHI economici enormi da saldare. Non c’e’ da escludere neanche che potremmo essere chiamati tutti a grandi sacrifici. I problemi di uno stato, al di la degli aiuti esterni possibili, va risolto all’interno dello stato stesso.

Tornando al cedolino, come novita’ troviamo soltanto la trattenuta mensile delle addizionali comunali e regionali, che come si sa riparte dal mese di marzo e fino a novembre.

Per il resto non c’e’ nulla di nuovo. la valuta di pagamento e’ come al solito per il giorno 23 del mese.

Non possiamo pensare che a fine emergenza sia tutto come prima.

