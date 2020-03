Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Roma, 15 mar 2020 – QUESTI CHE SEGUONO SONO GLI OBBLIGHI PER LE PERSONE PRESENTI IN ITALIA, NESSUNO ESCLUSO. IN MANCANZA DI UN VACCINO SPECIFICO O MEDICINE EFFICACI, IL VIRUS SI COMBATTE SOLTANTO MODIFICANDO LE NOSTRE ABITUDINI. CON LE PRECAUZIONI DETTATE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’. CREDIAMOCI, LA SITUAZIONE E’ GRAVISSIMA, GLI OSPEDALI DELLA LOMBARDIA SONO VICINI AL COLLASSO.



SEGUONO PRECISAZIONI DAL MINISTERO DELLA SALUTE:

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.

È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Continua a leggere tutte le altre prescrizioni e divieti sul sito ufficiale del Ministero della Salute, clicca qui >>>

Cerca nel sito Search for: