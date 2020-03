Meridione, piano segreto. Già pronti 7mila militari. COSI’ OGGI SU ILGIORNALE.IT

Roma, 15 mar 2020 – ANCHE QUESTA E’ UNA DELLE IPOTESI ED E’ GIUSTO APPRONTARE LE TRUPPE PER QUALSIASI EVENIENZA, A TUTELA DEI CITTADINI E DELLA LEGALITA’. L’articolo che segue e’ pubblicato oggi da IlGiornale.It a firma di . L’Italia attende un boom dei contagi spinto dal Sud. Timori di disordini fomentati dalla malavita. Nei prossimi giorni il virus rischia di espandersi al Sud e l’esercito è pronto ad intervenire con circa 7mila uomini in più, «in stato di prontezza», su tutto il territorio a livello regionale.

Non solo per arginare l’epidemia, in appoggio alle forze dell’ordine, ma anche per mantenere l’ordine pubblico su richiesta dei prefetti.

Il virus potrebbe contagiare un totale di 92mila persone, secondo le stime governative. E provocare «una situazione estremamente grave per quanto riguarda l’ordine pubblico», come è stato evidenziato nella riunione del 9 marzo del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza con il premier Giuseppe Conte. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha prospettato scenari gravi «in prospettiva delle limitazioni alle libertà individuali, delle difficoltà economiche e degli sviluppi negativi dell’epidemia, come il collasso del sistema di assistenza». Soprattutto al Sud, dove si prevede un aumento dei contagiati. L’articolo continua qui >>>

