DAL CO.CE.R. ESERCITO: NOTA AL PERSONALE, A SEGUITO DI VIDEOCONFERENZA CON IL CAPO DI SME GEN. FARINA. NIENTE LICENZA D’AUTORITA’ MA SOLO SE RICHIESTA DAL PERSONALE

Roma, 16 mar 2020 – QUESTA E’ LA TRASCRIZIONE DELLA VIDEOCONFERENZA CHE HA AVUTO IL COCER ESERCITO CON IL GENERALE FARINA, CAPO DI SME. Il Generale ha confermato che i Comandi non possono concedere licenze al personale, a meno che lo richieda l’interessato, proprio per il fatto che tutti dobbiamo essere pronti per qualsiasi chiamata.

Segue comunicato.

