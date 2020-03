Dopo il virus ci sara’ da “curare” l’economia e il lavoro. L’impatto del coronavirus sull’Italia spa: possibile un danno da 641 miliardi. Cosi’ su Repubblica di oggi

Roma, 16 mar 2020 – PRIMA DI TUTTO BISOGNA PENSARE A CURARE LE PERSONE, SALVARNE IL PIU’ POSSIBILE E SCONFIGGERE IL VIRUS, POMPANDO SOLDI, PERSONALE, MATERIALI, MEDICINALI, ATTREZZATURE, NUOVE STRUTTURE. Ce lo spiega un articolo uscito su Repubblica di oggi. Si tratta di previsioni, di studi. Tutto poi dipende da quando cessera’ questa PANDEMIA. Si parla di tre ipotesi: di maggio o dicembre. Ma per gli Inglesi, da un loro studio segreto (ma se e’ uscito tanto segreto non e’) questa lotta al virus puo’ durare anche un anno. I miliardi in gioco ne sono una montagna.

L’articolo di Repubblica di oggi 16.3.2020: “L’impatto del coronavirus sull’Italia spa: possibile un danno da 641 miliardi” lo trovi qui >>>

Cerca nel sito Search for: