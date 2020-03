In Italia il 30% dei decessi per colpa del VIRUS. Una situazione da spiegare; forse siamo piu’ anziani di altri? forse abbiamo piu’ patologie di altri? Non ci danno altre motivazioni

Roma, 16 mar 2020 – In Italia il 30% dei decessi. E NON E’ VERO CHE PURTROPPO MUOIONO SOLO GLI ANZIANI. – Nel frattempo, l’istituto Spallanzani ha diffuso l’aggiornamento “Coronavirus: quello che c’è da sapere”, pubblicato il 15 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. Secondo i dati raccolti, tre decessi su dieci con diagnosi di Covid-19 sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nel nostro paese rappresentano infatti il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale. In pratica siamo secondi solo alla Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203. Dopo di noi l’Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%). (repubblica).



Cerca nel sito Search for: