L’intervista di Famiglia Cristiana al Ministro della Difesa GUERINI. Dal Coronavirus in Italia, ai militari e missioni all’Eestero, per finire con i Cappellani Militari senza piu’ le stellette. COSI’ IL MINISTRO

Roma, 16 mar 2020 – FAMIGLIA CRISTIANA INTERVISTA IL MINISTRO DELLA DIFESA LORENZO GUERINI: “DALLE ZONE ROSSE A ERBIL, IN TRINCEA CONTRO OGNI MINACCIA”. Il nostro impegno dalla zona rossa alle emergenze del mondo. Per capire cosa sta facendo la Difesa. Non si parla soltanto di Coronavirus, ma dell’acquisto degli aerei da caccia F35, agli investimenti. L’intervista la puoi leggere qui >>>

Cerca nel sito Search for: