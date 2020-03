Principali Misure del Decreto-LeggeCovid Ter del 16 marzo 2020. SLIDE DEL SENATO. 100 EURO IN PIU’ IN BUSTA PAGA AI DIPENDENTI CHE LAVORANO IN MARZO

Roma, 16 mar 2020 – MOLTI I PROVVEDIMENTI. SI TRATTA DI UNA DISTRIBUZIONE DI 25 MILIARDI DI EURO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA E SUPPORTARE LE PARTITE IVA E LAVORATORI. Tra i vari stanziamenti c’e’ il premio per chi lavora in marzo. Un incentivo per coloro che per forza devono lavorare. Vediamo di cosa si tratta.

“PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI”

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito,pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il provvedimento completo lo trovi qui >>>

Cerca nel sito Search for: