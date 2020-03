Covid-19, Croce rossa: “Cerchiamo medici e infermieri con disponibilità immediata”. TUTTI POSSIAMO FARE QUALCOSA. OGGI CERCANO MEDICI, INFERMIERI, OSS E ALTRI SANITARI

Roma, 17 mar 2020 – SE HAI QUESTE QUALIFICHE E’ IL TUO MOMENTO. L’ITALIA HA BISOGNO DI TE! QUINDI SE SEI LIBERO DA IMPEGNI DI LAVORO O ALTRO PUOI METTERTI IN GIOCO. La Croce rossa italiana in coordinamento con il ministero della Salute lancia un appello urgente per reclutare immediatamente personale sanitario per far fronte all’emergenza Covid-19.

“Ricerchiamo medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale sanitario con disponibilità immediata per supporto nelle aree più colpite. Invia un sms al numero 435.35.35″.

Digita la tua qualifica, ad esempio “disponibilità immediata medico”, e sarai ricontattato da un operatore della Croce rossa.

Consulta: Croce rossa italiana

Cerca nel sito Search for: