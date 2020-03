COVID-19 / QUESTA LA SITUAZIONE ALLE ORE 18.00 DEL 18.3.2020. PROTEZIONE CIVILE

Roma, 18 mar 2020 – Conferenza stampa delle ore 18 del 18 marzo

35713 i casi totali, le persone attualmente positive sono 28710, 2978 deceduti e 4025 guariti.

Tra i 28710 positivi:

12090 si trovano in isolamento domiciliare

14363 ricoverati con sintomi

2257 in terapia intensiva

Controlli militari al confine con la Slovenia

Sono stati schierati in strada i primi militari dei cento dell’Esercito italiano che, come annunciato ieri dal prefetto di Trieste, sono assegnati alla provincia di Trieste, anche per il controllo della fascia confinaria. Le prime pattuglie sono schierate nei pressi del valico di Fernetti al confine con la Slovenia ed effettuano controlli di ordine e sicurezza pubblica fermando le auto in transito per controllare la autocertificazione.

De Magistris (Napoli): “Esercito c’è già. No a terrorismo”

“L’esercito sta già lavorando nelle funzioni di pubblica sicurezza insieme alle forze dell’ordine che stanno facendo un lavoro importante. Credo che ora andrebbe evitato il terrorismo psicologico perché non aiuta. La preoccupazione principale non è usare il mitragliatore contro chi va a fare la spesa ma è fare presto ad aumentare i posti letto di terapia intensiva”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su La7 in riferimento alla richiesta dell’invio dell’Esercito avanzata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Si lavora a ospedali militari campo in Lombardia ed Emilia-Romagna

Due ospedali militari da campo, uno a Piacenza e uno a Crema. È l’ipotesi su cui sta lavorando il governo per reperire nuovi posti letto per assistere i malati da coronavirus nelle aree più colpite. L’ospedale di Piacenza dovrebbe essere pronto in 72 ore e già si stanno trasferendo i materiali in zona, per quello di Crema è ancora in corso il sopralluogo disposto dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Del piano si è anche parlato questa mattina nel comitato operativo della Protezione civile.

